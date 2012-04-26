Львівська міськрада сказала «ні» радянській та фашистській символіці

За таке рішення проголосували 74 депутати, повідомив УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у міській раді Руслан Кошулинський.

У рішенні йдеться про заборону використання цієї символіки на будівлях державних установ і комунальних підприємств Львова, а також під час проведення масових заходів.

Як повідомляв УНІАН, вчора представники ВО "Свобода" у львівській міськраді заявили про намір заборонити вказану символіку з метою попередження конфліктів.