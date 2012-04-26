Львівська міськрада сказала «ні» радянській та фашистській символіці
18:52, 26 квітня 2012Суспільство
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Депутати Львівської міської ради сьогодні на сесії ухвалили рішення про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста.
Львівська міськрада дотримала слова
За таке рішення проголосували 74 депутати, повідомив УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у міській раді Руслан Кошулинський.
У рішенні йдеться про заборону використання цієї символіки на будівлях державних установ і комунальних підприємств Львова, а також під час проведення масових заходів.
Як повідомляв УНІАН, вчора представники ВО "Свобода" у львівській міськраді заявили про намір заборонити вказану символіку з метою попередження конфліктів.
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