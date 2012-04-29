Російський шифер залишається під антидемпінгом

Про це йдеться в повідомленні комісії, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№78 від 28 квітня ц.р.).

Згідно з повідомленням, 26 квітня ц.р. комісія розглянула вимогу асоціації «Українське Хризотилове об'єднання» щодо перегляду антидемпінгових заходів стосовно імпорту листів азбесто-цементних гофрованих (шиферу) російського походження у зв'язку із закінченням терміну їх застосування.

Комісія прийняла рішення про перегляд антидемпінгових заходів і продовжила дію остаточних антидемпінгових заходів, які застосовувалися за рішенням комісії від 20 квітня 2007 року.

У повідомленні також вказується, що протягом 30 днів з моменту публікації цього повідомлення Мінекономрозвитку має зареєструвати зацікавлені в перегляді антидемпінгових заходів сторони, розглянути їх вимоги про проведення слухань, а впродовж 60 днів — розглянути письмові коментарі та інформацію про вказаний перегляд.