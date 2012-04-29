У лікарнях Дніпропетровська залишаються 14 постраждалих від вибухів

У лікарнях Дніпропетровська станом на сьогоднішній ранок залишаються 14 постраждалих від серії вибухів.

Про це УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації.

За даними управління, 28 квітня ввечері з обласної дитячої клінічної лікарні були виписані 4 підлітки, які наполягали на виписці. Всі постраждалі, які залишили лікарні, передані під нагляд медиків за місцем проживання.

З 14 постраждалих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, стан трьох залишається тяжким. Сьогодні в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова проводяться консиліуми щодо їх подальшого лікування.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей.