У лікарнях Дніпропетровська залишаються 14 постраждалих від вибухів
11:46, 29 квітня 2012Суспільство
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Стан трьох залишається тяжким.
|Поранена в результаті вибуху в сміттєвому баку поблизу трамвайної зупинки
Про це УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації.
За даними управління, 28 квітня ввечері з обласної дитячої клінічної лікарні були виписані 4 підлітки, які наполягали на виписці. Всі постраждалі, які залишили лікарні, передані під нагляд медиків за місцем проживання.
З 14 постраждалих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, стан трьох залишається тяжким. Сьогодні в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова проводяться консиліуми щодо їх подальшого лікування.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей.
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