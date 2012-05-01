Севастополь придбав у Норвегії два катери

Про це повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Савенков у «прямому ефірі» телерадіокомпанії «Севастополь» («Народний канал»).

«Два пасажирські катери для Севастополя вже придбано. На початку червня вони будуть у Севастополі. Катери на 400-600 місць, комфортабельні», - сказав С.Савенков. За словами віце-губернатора, зараз вирішується питання про те, на яку лінію їх ставити. «Ці робочі моменти Севастопольський морський торговий порт вирішить із урахуванням вивчення думок і потреб людей», - зазначив С.Савенков.

За інформацією першого заступника голови міста, ці два пасажирські катери куплено в Норвегії, тим самим (російським) інвестором, який нещодавно придбав два вантажопасажирські пороми для Севастополя (як повідомляв УНІАН, планується, що доставлені днями в місто пороми замість двох поромів, що вислужили свій термін, стануть на лінію «Артилерійська бухта - Північна сторона» в травні цього року). Як додав він, «ціни на проїзд на нових катерах будуть такими самими, як і сьогодні на старих».

Раніше С.Савенков заявляв, що «в місті буде замінено весь парк пасажирських катерів, оскільки тим одинадцяти катерам, які існують, уже понад 30 років».

Севастополь є єдиним в Україні містом, де здійснюються маршрутні пасажирські перевезення катерами.