У Севастополі відновили поромну переправу через бухту

Як передає кореспондент УНІАН, у бухті відбувся мітинг з нагоди відновлення поромної переправи, яка припинила своє функціонування з грудня минулого року через зношеність наявних поромів.

Біля причалу було відшвартовано один з двох старих поромів («Пором-2»), який відслужив своє, і один з двох придбаних у Норвегії поромів («Адмірал Лазарєв»).

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба, виступаючи на мітингу, відзначив, що «минулого року ми на останньому видиху використовували пороми, які проходили тут понад 50 років», але відповідно до закону не можна було відновлювати поромну переправу зі старих поромів через їх зношеність.

Він вручив капітанові порому державний прапор України і прапор міста-героя Севастополя.

В.Яцуба запросив севастопольців і гостей міста особисто ознайомитися зі станом поромів, їх устаткуванням. Це, додав він, «зовсім інший рівень».

В.Яцуба також сказав журналістам: «Це ще один соціальний проект. 9 місяців тому Президент України доручив мені зміцнити соціальну складову. Ось інвестор придбав ці два пороми. Ціна проїзду буде такою ж, що й на старих поромах. Ми проведемо гідно старі пороми, на жаль, на металобрухт, бо експлуатувати їх не можна, їм по 50 років».

Як повідомляв УНІАН, 18 і 19 квітня до Севастополя із Норвегії прибули два пороми.

Пороми на лінії «Артбухта – Північна сторона» експлуатуватиме ДП «Севастопольський морський торговий порт».

Судно може вміщувати близько 25 легкових або 4-6 вантажних автомобілів, а також 130 пасажирів.