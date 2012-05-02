Наречена-стоматолог за зраду вирвала коханому усі зуби

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських ЗМІ, 45-річний чоловік звернувся за лікуванням до своєї колишньої 34-річної подруги.

"Я старалася підійти до справи професійно, відкинути злі емоції, але коли побачила цього козла, то щось в мені зламалося", - пояснила свій вчинок стоматолог. Вона дала чоловіку величезну долю знеболювального, після чого вирвала усі його зуби та обмотала його голову бинтом таким чином, аби він не міг відкрити рота, пояснивши, що це для його ж добра.

Чоловік помітив, що залишився без зубів, лише вдома.

Стоматологу за її вчинок загрожує до 3 років ув’язнення.