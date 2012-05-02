На Івано-Франківщині згорів готель

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 1 травня о 22.17 у двоповерховій дерев’яній будівлі готельного комплексу ТОВ „Високий Перевал” у с. Вишків Долинського району виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено будівлю на площі 1745 кв.м. 2 травня о 3.00 підрозділами МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

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