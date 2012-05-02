США занесли Україну до списку «піратів»

Як повідомляє «Німецька хвиля», про це йдеться у щорічному звіті США щодо порушників прав американської інтелектуальної власності у світі. Звіт представив 30 квітня у Вашингтоні голова Торгівельного представництва США (USTR) Рон Кірк.

Головними порушниками прав інтелектуальної власності у новому щорічному звіті названо Росію і Китай.

Автори документу звернули увагу на значне збільшення за останній рік кількості випадків порушень інтелектуальних прав та торгівельних марок "практично в усіх форматах".

Крім Китаю та Росії, яка вже 16 років поспіль очолює список порушників, до списку "пріоритетного моніторингу" потрапили Аргентина, Ізраїль, Канада, Таїланд, Індія, Алжир, Чилі, Індонезія, Пакистан, Венесуела та уперше, починаючи з 2007, Україна.

Як наголошується в звіті, Україна зробила лише "мінімальний прогрес" у виконанні прийнятого 2010 року плану дій з боротьби з піратською продукцією та контрафактами, а в деяких випадках навіть відбувся регрес.

В USTR висловили серйозну стурбованість у зв'язку з "виробництвом контрафактної продукції і нестримним піратством, в тому числі піратством через інтернет" в країнах-порушниках. У звіті також зазначено, що онлайн-піратство зміцнює свої позиції у сфері продажу контрафактної і піратської продукції й відтісняє традиційні точки збуту, зокрема магазини й кіоски, де продають піратську аудіо- та відеопродукцію, підробки парфумів відомих брендів, взуття тощо.

У Китаї, зазначають експерти USTR, хоча й закривали сайти, що спеціалізуються на продажах фальшивок, однак негайно ж відкривалися нові онлайн-магазини, пропонуючи аналогічний піратський асортимент.

Голова USTR Р.Кірк привітав Іспанію та Малайзію з прогресом у боротьбі з піратством та порушеннями прав інтелектуальної власності. Вони опинилися у списку з нижчим рівнем потенційної небезпеки піратства. Серед пострадянських країн у ньому фігурують Білорусь, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан.

Як пояснив Р.Кірк, Адміністрація США приділяє цій проблемі великого значення, оскільки від дотримання прав інтелектуальної власності залежить благополуччя компаній, у яких працевлаштовані 40 мільйонів американців та зосереджено до 60% експорту США.

Рейтинг USTR не призводить до запровадження економічних санкцій. Його основна мета звернути увагу урядів країн-порушниць на проблему дотримання авторських та інтелектуальних й посилити боротьбу з піратством та порушеннями.