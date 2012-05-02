Кваснєвський: Бойкот Євро-2012 більше нашкодить, ніж допоможе Тимошенко

Бойкот європейськими політиками матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні завдасть більше шкоди, ніж допоможе ув'язненій екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко, звільнення якої добиваються європейські політики з серпня минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив колишній Президент Польщі Олександр Кваснєвський в ефірі TOK FM, коментуючи заклики деяких політиків бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні.

О.Кваснєвський назвав бойкот "неефективним методом". "Там, де замість діалогу оголошується бойкот, результати, як правило, плачевні", - сказав він.

Екс-президент зазначив, що продовження діалогу не означає погоджуватися з позицією співрозмовника, зауваживши, що європейські політики надалі можуть твердо відстоювати свою точку зору щодо Ю.Тимошенко у відносинах з Україною.

О.Кваснєвський зазначив, що недавно обговорював справу Ю.Тимошенко з Президентом України Віктором Януковичем.

На думку екс-Президента Польщі "єдиним швидким рішенням", яке зніме напругу, може стати надання українською владою дозволу на лікування Ю.Тимошенко у Німеччині.

Крім того, О.Кваснєвський нагадав, що В.Янукович має виконати надану раніше обіцянку та декриміналізувати статтю Кримінального кодексу України, за якою засуджена колишня прем'єр.

"Дуже не люблю, коли змішують політику та спорт. Це черговий приклад помилкового сприйняття ролей та завдань. Вважаю, що Україна та Польща повинні отримати шанс організувати чемпіонат, що буде святом спорту та принесе радість спортсменам і уболівальникам", - додав екс-глава Польської держави.

Як повідомляв УНІАН, низка європейських політиків, у першу чергу, з Німеччини та Італії, закликали до бойкоту матчів Євро-2012 в Україні після того як ув’язнена Ю.Тимошенко заявила минулого тижня про її побиття працівниками виправної колонії та оголосила голодування.

30 квітня прес-секретар польського Міністерства закордонних справ Марчін Босацький заявив, що влада Польщі вважає «абсолютно безпідставними» заклики низки європейських політиків бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні через справу Ю.Тимошенко.

Фінальні матчі Євро-2012 відбуватимуться вперше в історії в Україні та Польщі з 8 червня по 1 липня цього року.