На завтра синоптики обіцяють приморозки

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 3 травня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер слабкий, при грозах поривчастий. Температура вночі 10-15°, у південній частині подекуди 17-20°, вдень 24-30°, у східних областях та на Сумщині вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями приморозки 0-3°, вдень 18-23°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер слабкий, при грозах поривчастий. Температура вночі 10-15°, вдень 24-29°.

У столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер слабкий, при грозах поривчастий. Температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.

2 травня температура води в Чорному та Азовському морях становить 15-19°, в районі Одеси - 11°, у Дніпрі біля Києва - 17°.