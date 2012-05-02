У Луцьку домовились про стерилізацію усіх бездомних собак

Як повідомили УНІАН у Відділі інформаційної роботи Луцької міської ради, про це йшлося на зустрічі представників організації з представниками міської ради.

Представник організації Явор Гечев повідомив, що «Чотири лапи» в основному діє у містах, які прийматимуть матчі Євро-2012, але готова зробити виняток для Луцька. Зокрема, з 3 травня така акція розпочнеться у Львові. Протягом дня співробітники мобільної ветклініки відловлюють та стерилізують 20-30 тварин, абсолютно усі послуги надаються безкоштовно.

Луцька міська рада, в свою чергу, готова забезпечити охорону автомобіля, проживання і харчування ветеринарів протягом місяця. За цей час в організації «Чотири лапи» планують стерилізувати усіх бездомних собак, які живуть у місті.

«З боку міської ради ви отримаєте повну підтримку, усі питання будуть вирішені позитивно, можете бути у цьому впевнені», - наголосив начальник відділу екології міської ради Борис Сорока.

Учасники зустрічі вирішили підготувати план роботи, всі необхідні документи, щоб наступного разу підписати угоду про співпрацю.

*** За даними місцевих ЗМІ, у Луцьку нараховується понад 3,5 тис. бездомних собак.