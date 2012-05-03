Львівська прокуратура хоче бачити червоні прапори у Львові

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

„Сесією Львівської міської ради 26 квітня прийнято ухвалу «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території м. Львова». Водночас зазначена ухвала в частині заборони використання символіки неіснуючої держави – СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території м. Львова, на будівлях державних установ і комунальних підприємств міста, під час проведення масових заходів - суперечить положенням Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» та рішенню Конституційного Суду України від 16.06.2011 року щодо офіційного тлумачення окремих положень підпунктів 1,2 пункту 1 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги», - зазначається у повідомленні прокуратури області.

У зв'язку з цим прокуратурою Львова внесено протест з вимогою привести у відповідність до закону вищезгадану ухвалу Львівської міської ради в зазначеній частині.

У відповідності до ч.3. ст.21 Закону України «Про прокуратуру», протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і він підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору, наголошується у повідомленні.