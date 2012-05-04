Автомобілі, що прямують до Дніпропетровська, фіксуватимуться он-лайн

Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської ОДА.

Насамперед, такі камери встановлять на центральних вулицях, ринках, у парках і скверах Дніпропетровська.:

При розробці програми буде враховано провідний зарубіжний досвід. Зокрема, крім камер відеоспостережень буде запроваджено спеціальне програмне забезпечення «Інспектор-трафік» на в’їздах в обласний центр.

Зазначена система дозволить в автоматичному режимі ідентифікувати автотранспорт.

За інформацією ОДА, надалі цей досвід буде поширений у всіх містах, а згодом і в районах області.