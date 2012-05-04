Автомобілі, що прямують до Дніпропетровська, фіксуватимуться он-лайн
01:19, 04 травня 2012Суспільство
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Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул поставив завдання до 10 травня розробити регіональну програму встановлення відеоспостереження у місцях масового перебування людей.
Про це УНІАН повідомили в управлінні преси та інформації Дніпропетровської ОДА.
Насамперед, такі камери встановлять на центральних вулицях, ринках, у парках і скверах Дніпропетровська.:
При розробці програми буде враховано провідний зарубіжний досвід. Зокрема, крім камер відеоспостережень буде запроваджено спеціальне програмне забезпечення «Інспектор-трафік» на в’їздах в обласний центр.
Зазначена система дозволить в автоматичному режимі ідентифікувати автотранспорт.
За інформацією ОДА, надалі цей досвід буде поширений у всіх містах, а згодом і в районах області.
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