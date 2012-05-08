Звернення: для України День Перемоги - 24 серпня

Як повідомили УНІАН в Івано-Франківській обласній раді, 6 травня відбулося засідання президії облради, на якому прийнято звернення «До громадськості Прикарпаття».

«Ми, члени президії Івано-Франківської обласної ради, напередодні вшанування жертв Другої світової війни, звертаємося до громадськості Прикарпаття із закликом не допустити політичних спекуляцій та провокацій щодо цієї дати, - йдеться у документі. – Моральне блюзнірство над пам’яттю загиблих, здійснюване з метою набуття короткотермінових політичних дивідендів, досягло свого апогею минулого року, коли законодавча ініціатива масового використання на урочистих заходах та вивішування на офіційних державних установах червоного прапора уже неіснуючої радянсько-більшовицької держави СРСР призвела до численних зіткнень та масових протистоянь».

Президія облради констатує, що «Друга світова війна – це трагедія українського народу. У її розв’язанні однаковою мірою винні як більшовицький, так і нацистський тоталітарні режими, які, будучи військово-політичними союзниками, тривалий час виношували спільний план силового загарбання Європи. Результат цього кривавого військово-політичного ігрища – десятки мільйонів невинно убієнних людських життів».

«Ми, члени президії Івано-Франківської обласної ради, закликаємо мешканців краю схилити голови перед усіма жертвами Другої світової війни, незалежно від того, в якій армії вони загинули чи жертвами якого окупанта стали – нацистського чи більшовицького», - сказано у зверненні президії облради.

У документі нагадується, що «Державну незалежність український народ здобув 24 серпня 1991 року». «Цей день і є днем справжньої перемоги Української нації, датою визволення її від одвічного радянсько-більшовицького окупанта, коли збулася заповітна мрія багатьох поколінь українців, які віддали життя за незалежну, соборну, самостійну Українську Державу, - наголошується у документі. - Вшановуючи їх героїзм, ми зобов’язані оберігати в своїх серцях пам’ять про кожного з них».

«Днем пам’яті є й 9 травня, - йдеться у зверненні. – Таке рішення було прийнято на п’ятій сесії Івано-Франківської обласної ради 15 квітня 2011 року і саме воно є чинним. А відтак, віддаючи шану усім загиблим, ветеранам, вкотре закликаємо кожного покірно запалити свічку пам’яті, пом’янути жертв війни молитвою».