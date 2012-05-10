В Києві назвали лауреатів премії імені Івана Огієнка

Як передає кореспондент УНІАН, лауреатом премії у галузі громадської, політичної та духовної діяльності став житомирський журналіст Святослав Васильчук. Йому премію вручив голова Брусилівської райдержадміністрації Житомирської області Василь Шпакович.

Ще одним лауреатом у цій номінації став київський релігієзнавець, заслужений журналіст України Юрій Дорошенко. Він отримав премію з рук предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета.

Письменник Павло Мовчан вручив премію в галузі літератури поету Михтодю Волинцю з Ворзеля Київської області, а також поету Віктору Грабовському з Білої Церкви. Цих лауреатів відзначено за здобутки в галузі літератури, а також за захист української мови і культури.

Лауреату премії у галузі науки Сергію Стельниковичу – старшому викладачу кафедри редагування та основ журналістики Житомирського державного університету ім. І.Франка премію вручив київський науковець та письменник Микола Тимошик.

У галузі освіти премією відзначено директора Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. Огієнка Миколу Покропивного. Премію лауреату вручив житомирський губернатор Сергій Рижук.

Довідка УНІАН. Премія ім. І.Огієнка заснована на вшанування вченого-мовознавця, письменника, перекладача, державного та церковного діяча, уродження міста Брусилів Житомирської області Івана Огієнка – митрополита Іларіона (1882-1972 рр.).

Цього року 130-річчя від дня народження І.Огієнка відзначається на всеукраїнському рівні.