У харківському аеропорту аварійно сів чартер «Стамбул-Москва»

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Олександра Кухара, літак здійснив аварійну посадку в суботу, 12 травня, о 17:25.

За даними прокурора, під час виконання чартерного рейсу «Стамбул-Москва» через технічну несправність екіпаж літака запросив посадку у харківському аеропорту. На борту літака перебували двоє членів екіпажу та четверо пасажирів.

Інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією повітряного транспорту, оглянувши місце події, механічних ушкоджень літака не виявив. Постраждалих немає.

У цей час Харківська міжрайонна транспортна прокуратура проводить перевірку. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.