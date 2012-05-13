У харківському аеропорту аварійно сів чартер «Стамбул-Москва»
15:39, 13 травня 2012Суспільство
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У міжнародному аеропорту «Харків» здійснив аварійну посадку чартерний пасажирський літак, який виконував рейс «Стамбул-Москва».
|У аеропорту "Харків" аварійно сів літак
За даними прокурора, під час виконання чартерного рейсу «Стамбул-Москва» через технічну несправність екіпаж літака запросив посадку у харківському аеропорту. На борту літака перебували двоє членів екіпажу та четверо пасажирів.
Інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією повітряного транспорту, оглянувши місце події, механічних ушкоджень літака не виявив. Постраждалих немає.
У цей час Харківська міжрайонна транспортна прокуратура проводить перевірку. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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