У харківському аеропорту аварійно сів чартер «Стамбул-Москва»

15:39, 13 травня 2012
Суспільство
1424 0

У міжнародному аеропорту «Харків» здійснив аварійну посадку чартерний пасажирський літак, який виконував рейс «Стамбул-Москва». 

Аеропорт Харків
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Олександра Кухара, літак здійснив аварійну посадку в суботу, 12 травня, о 17:25.

За даними прокурора, під час виконання чартерного рейсу «Стамбул-Москва» через технічну несправність екіпаж літака запросив посадку у харківському аеропорту. На борту літака перебували двоє членів екіпажу та четверо пасажирів.

Інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією повітряного транспорту, оглянувши місце події, механічних ушкоджень літака не виявив. Постраждалих немає.

У цей час Харківська міжрайонна транспортна прокуратура проводить перевірку. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter