Київські дитсадки можуть відмовитися приймати дітей без столичної прописки

«Ми збираємо інформацію про місце реєстрації дітей. Керівники дошкільних навчальних закладів вже зараз перевіряють у батьків вихованців інформацію про місце реєстрації дитини. Проблема в тому, що за кожним дитячим садком закріплені певні будинки. Деякі установи вже переповнені, і цю проблему потрібно вирішувати», - пояснили в Київській міськадміністрації, пишуть «Известия в Украине».

Депутати б'ють тривогу. «До мене по допомогу почали масово звертатися батьки малюків. Вони кажуть, що у всіх столичних садках керівництво вимагає підтвердження прописки. У підсумку сім'ї беруть фіктивні довідки нібито про наявність київської реєстрації. Але це несправедливо. Люди приїжджають в столицю не гуляти, а працювати, але не можуть заробляти гроші через те, що змушені сидіти вдома з дітьми. Ми будемо добиватися справедливості », - розповів депутат Київради Олександр Бригинець.

Проте вихователі столичних садочків кажуть, що проблема не в прописці. «Тут технічний нюанс. Коли до нас в садок приходить дитина, зареєстрована в іншому районі Києва або навіть без київської реєстрації, ми її приймаємо. Але батьки обов'язково повинні вказувати місце її фактичної реєстрації. Все це робиться для того, щоб не було плутанини при прийомі дитини до школи. Адже кожна установа працює в своєму районі. У всіх шкіл є заздалегідь складені списки малюків, які проживають саме в цьому регіоні. Тому ми і вимагаємо відомості про реєстрацію», - розказали в одному з дитячих садів Подільського району столиці.

У Міністерстві освіти не знали про цю проблему. Однак там вважають, що дітей з інших міст будуть приймати в садки, але за додаткову плату. «Проблема не в тому, що за кожним закладом закріплені свої будинки. Батьки платять не за перебування, а тільки за харчування дитини у закладі. У містах оплачується 70% всіх витрат на їжу, а в селах - 30%. Решта грошей перераховується з місцевих бюджетів. Приймати іногородніх малюків будуть. Але батькам доведеться доплачувати окремо за харчування дитини. Але не частково, а в повному обсязі», - пояснила начальник відділу дошкільної освіти у Міносвіти Тамара Панасюк.