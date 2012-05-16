Сини вбили матір виделкою і ножем, а потім сокирою - свідків

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, «при гасінні пожежі в приватному будинку були виявлені обгорілі тіла двох чоловіків з множинними пораненнями, а також труп 51-річної жінки поряд з будинком, що свідчило про кримінальний характер їхньої загибелі».

З`ясувалося, що жінка зі своїм 60-річним співмешканцем були вбиті в будинку 64-річного сусіда, якого відвідали на запрошення господаря. Після опитування сусідів стало відомо, що напередодні між двома синами і матір`ю виникла суперечка щодо продажу будинку, який залишився в спадок від покійного глави сім`ї, а також щодо розподілу майбутньої виручки. Таким чином, до кола підозрюваних потрапили сини вбитої - 31-річний і 27-річний чоловіки.

Спершу жінка не погоджувалася на пропозиції синів про продаж будинку, а коли дала згоду, з`ясувалося, що братів не влаштовував запропонований матір`ю варіант, згідно з яким вони удвох могли розраховувати лише на третю частину вартості.

У результаті сини вбили матір за допомогою виделки і ножа, а потім сокирою і ножем убили свідків. Аби приховати сліди злочину, будинок разом з тілами брати підпалили.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.