Нарколог дозволив психічно неврівноваженим придбати зброю

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, особи, яким видано дозвіл на зброю, перебувають під диспансерним спостереженням з діагнозом «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю».

На підставі сертифікатів, де зазначено, що вказаним громадянам не протипоказано носіння та зберігання вогнепальної зброї, вони отримали дозволи і придбали мисливську рушницю.

Прокурор Деражнянського району вніс подання про притягнення винних працівників лікарні до відповідальності, а начальнику Деражнянського райвідділу УМВС України в області – протести про анулювання дозволів на володіння зброєю.