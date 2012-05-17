Філарет освятить перший камінь нового храму
05:47, 17 травня 2012Суспільство
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Сьогодні Буковину відвідає глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет.
Як передає кореспондент УНІАН, патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет візьме участь об 12.00 в освяченні наріжного каменя нового Храму Успіння Пресвятої Богородиці (у новому мікрорайоні Чернівців, між вулицями Канівською та Сторожинецькою), проведе святкове богослужіння та очолить хресний хід до місця будівництва майбутнього храму.
Патріарх Філарет дасть прес-конференцію для ЗМІ, яка відбудеться у конференц-залі готелю «Черемош» о 14.30.
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