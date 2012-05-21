Невідомі побили героя скандального фільму про Лук'янівське СІЗО

Як повідомляє « Українська правда », про це йшлося у програмі "Знак оклику" на телеканалі ТВі, репортер якого Костянтин Усов зняв сюжет «В’язниця №1» з результатами спеціального розслідування про побут в’язнів Лук’янівського СІЗО.

За словами М.Подугольнікова, декілька днів тому на нього напали невідомі особи, пограбували й жорстоко побили.

На питання, за що його б`ють, нападники відповіли: "А що ви з Усовим наробили?!"

М.Подугольніков також повідомив, що працівники спецпідрозділу міліції "Беркут", які прибули на місце події, навіть не опитали свідків, натомість забрали його у відділення міліції у місті Ірпінь, почали бити і пред`являти незаконні вимоги. За словами чоловіка, міліціонери вимагали від нього відмовитися від своєї заяви, що він згодом і зробив.

М.Подугольніков вважає, що напад на нього – це помста адміністрації Лук’янівського СІЗО за перевірки та відсторонення від посад після оприлюднення сюжету.

"Мене попереджали про те, що після того як ми з Усовим зняли фільм, нам цього не пробачать. Дзвонили з Лук’янівського СІЗО, дзвонили навіть друзі і казали, будь обережний, тому що тебе хочуть спіймати", - сказав М.Подугольніков.

Як повідомляв УНІАН, у квітні телеканал ТВі показав фільм журналіста К.Усова "В’язниця №1", в якому показано побут ув’язнених Лук’янівського СІЗО, порушення їхніх прав і зловживання наглядачів та інших службовців установи.

М.Подугольніков був одним з героїв розслідування. Він, зокрема, розповідав про те, як, домовившись з адміністрацією, можна передати ув’язненим недозволені речі.