Литвин: розкрадання зрошувальних труб хтось прикриває згори

Володимир ЛИТВИН вимагає розслідування безгосподарності і злочинних фактів розкрадання зрошувальної системи півдня країни. Таку заяву лідер Блоку Литвина зробив під час перебування в Херсонській області після того як оглянув загальний стан зрошувальної системи, повідомили УНІАН у прес-службі блоку.

«Очевидно, когось така ситуація дуже влаштовує. Якби труби, які розкрадаються зі зрошувальних систем, не приймали на брухт, то ніхто їх би не крав. Так само не крали б, аби не знали, що хтось їх прикриває згори. Мені здається, що йде організоване розкрадання того багатства, на яке наші співвітчизники працювали поколіннями», – зазначив В.ЛИТВИН.

На його думку, безгосподарність і занепад в утриманні цих систем розпочалися після того, як ними перестав опікуватися відповідний державний комітет і їх передали у відання місцевих рад. В.ЛИТВИН переконаний, що ради просто не здатні їх утримувати. Окрім того, частина сільських та селищних рад не прийняли системи у своє підпорядкування, що стало причиною безсилля правосуддя. Міліція не має можливості відкривати кримінальні справи за фактами розкрадань, оскільки юридично у зрошувальних систем немає власника.

Єдиним виходом із ситуації, що склалася, на думку В.ЛИТВИНА є повернення систем під юрисдикцію Державного комітету водного господарства.

«У Херсонській області, в середньому, кожний третій рік посушливий. Тому необхідність водних меліорацій зумовлена природними умовами. Тут кожний четвертий гектар ріллі вимагає зрошення. І ми зобов`язані припинити безлад у цій галузі і нарешті навести в ній порядок», ­ наголосив В.ЛИТВИН.