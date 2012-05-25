У ВМС України амбітні плани

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Севастополі заявив перший заступник командуючого ВМС України віце-адмірал Сергій Єлисєєв в інтерв'ю журналістам у ході проведення спільних командно-штабних навчань флотів України та Росії «Фарватер миру - 2012».

«Сьогодні (24 травня. - Ред.) ви бачили роботу вертольотів Ка-27 й Мі-14 у пошуково-рятувальному варіанті. Саме ці два літальні апарати ми відновили минулого року. Зараз вони повністю у бойовій готовності, відпрацьована підготовка екіпажів, по три екіпажі на кожному літальному апараті», - сказав С.Єлисєєв.

Коментуючи перспективи відновлення технічної готовності морської авіації поточного року, віце-адмірал зазначив: «Ми також плануємо наростити зусилля з технічної готовності нашої морської авіації. Цього року плануємо додатково ввести в лад два вертольоти Ка-27 і ще один вертоліт Мі-14».

За його словами, український флот за останні три роки почав виділяти набагато більше коштів саме на підтримку й відновлення технічної готовності, виробництво різного роду комплектуючих.

Як сказав начальник штабу - перший заступник командуючого ЧФ Росії віце-адмірал Олександр Троян, «у російської сторони відремонтовано практично всі літальні апарати».

За його словами, «практика показує, що найбільш ефективним для порятунку особового складу як з борту надводного корабля, так і з води є використання вертольотів Ка-27ПС (пошуковий-рятувальний варіант)».

Під час практичного етапу навчань «Фарватер миру-2012» в епізоді з надання допомоги аварійному високобортному судну взяли участь, зокрема, 6 літаків і вертольотів ВМС України й ЧФ РФ, по троє від кожної сторони.