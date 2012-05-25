В Ужгороді під суд підклали вибухівку - підозрюють теракт

Саморобний пристрій виявили серед сміття, повідомляє ТСН.

Співробітники суду, які проходили повз, помітили дроти та викликали міліцію. Людей із будівлі суду та прилеглих будинків евакуювали. Вибухівку знешкодили.

Цікаво, що вибухівку під адмінсуд на тачці привіз двірник. Перед тим він прибирав територію сусіднього міського районного суду, і саме там, у дворі підібрав невідомий пакунок.

У міліції інцидент коментують стримано. Кажуть, вибухівка керувалася дистанційно. На кого саме полювали зловмисники, з`ясовуватиме слідство. Справу кваліфікували як замах на терористичний акт.