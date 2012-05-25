У Кирилівці обстріляли росіянина-курортника і забрали в нього $800 тисяч

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ МВС України в Запорізькій області, злочин було скоєно 24 травня ввечері на території однієї з баз відпочинку в курортній зоні смт Кирилівка на узбережжі Азовського моря.

«24 травня близько 20.20 надійшло повідомлення про те, що на території однієї з баз відпочинку в Кирилівці невідомі поранили з пістолета 40-річного відпочивальника – громадянина Росії й викрали велику суму грошей – близько 800 тисяч доларів», - повідомили в міліції.

Постраждалий, який отримав поранення з травматичної зброї, був доставлений до лікарні. «Його стан не являє загрози для життя», - запевнили в міліції, зазначивши, що в регіоні оголошено операцію з розшуку зловмисників.

Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.