У Кирилівці обстріляли росіянина-курортника і забрали в нього $800 тисяч
16:16, 25 травня 2012Суспільство
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Постраждалий, який отримав поранення з травматичної зброї, доставлений до лікарні
|Зловмисники з грошима втекли
«24 травня близько 20.20 надійшло повідомлення про те, що на території однієї з баз відпочинку в Кирилівці невідомі поранили з пістолета 40-річного відпочивальника – громадянина Росії й викрали велику суму грошей – близько 800 тисяч доларів», - повідомили в міліції.
Постраждалий, який отримав поранення з травматичної зброї, був доставлений до лікарні. «Його стан не являє загрози для життя», - запевнили в міліції, зазначивши, що в регіоні оголошено операцію з розшуку зловмисників.
Порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.
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