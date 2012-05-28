Чоловік викинувся із 3-го поверху райвідділу міліції

На Тернопільщині чоловік вистрибнув із 3-го поверху Підволочиського райвідділу міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, чоловіка запросили в райвідділ для дачі пояснень у справі жорстокого вбивства двох пенсіонерів у селі Іванівка Підволочиського району. 32-річний мешканець села знаходився у приміщенні разом із ще трьома жителями району. В певний момент він вистрибнув з вікна, незважаючи на те, що його намагалися втримати присутні. Як наслідок він отримав численні переломи, його доставили в районну лікарню.

За цим фактом працівники інспекції з особового складу, підрозділу внутрішньої безпеки та прокуратури Тернопільської області проводять службову перевірку. Окрім цього, правоохоронці з’ясовують мотиви поведінки чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня у с. Іванівка невідомі закатували двох пенсіонерів. Чоловікові було нанесено 48 поранень гострим предметом, жінці – 45. Вони померли від кровотечі.

За фактом жорстокого вбивства порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують відпрацьовувати різні версії вбивства.