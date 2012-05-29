Українська податкова обміняється досвідом з податківцями усього світу

З 31 травня по 1 червня у м. Ірпінь (Київська область) відбудеться Міжнародна конференція «Побудова сучасної стратегії боротьби з фінансовими (податковими) злочинами».

Для взаємного обміну досвідом до України приїдуть представники податкових/фіскальних поліцій з Бельгії, Великобританії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі тощо. Також конференцію відвідають представники Європолу.

Як зазначив начальник податкової міліції України Андрій Головач, досвід податкової міліції України є цікавим для Європи. За його словами, українським податківцям є чим поділитися із іноземними колегами. Зокрема, це стосується інструментів протистояння правопорушенням у сфері ПДВ.

«Наразі нами підписано угоди про співробітництво з компетентними органами 68 країн, - заявив Андрій Головач. - Адже побудова сучасної системи боротьби зі злочинами в економічній сфері неможлива без взаємодії з іноземними колегами»

Основна мета конференції - визначення єдиного підходу до формування сучасної системи протидії економічній злочинності.

Захід відбудеться у конференц-комплексі Національного університету ДПС України.

На 09 годину 31 травня заплановано проведення прес-конференції за участю керівництва податкової міліції.