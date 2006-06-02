Будівництво метро в Києві припинене через відсутність фінансування

Заплановане в Києві будівництво метро припинене через відсутність фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні розширеної колегії Київської міської державної адміністрації повідомив керівник «Київметробуду» Володимир ПЕТРЕНКО.

«Вперше за останні роки чотиритисячний колектив Метробуду відправляється у вимушені відпустки за свій рахунок», - заявив В.ПЕТРЕНКО.

Основною причиною він назвав відсутність фінансування. За інформацією В.ПЕТРЕНКА, будівництво лінії метро від Деміївської до Теремків не фінансується два місяці. На сьогодні заборгованість становить 50 млн. грн.

Він нагадав, що три станції на Куренівсько-Червоноармійській лінії планувалося ввести в експлуатацію у 2008 році.

Як вихід з критичної ситуації, В.ПЕТРЕНКО запропонував міським властям узяти кредит 100 млн. грн., а окрім цього, вирішити питання державного фінансування будівництва метрополітену в столиці, що припускає ще 150 млн. грн.