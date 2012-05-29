У Донецьку завалився дах котельні (фото)
21:09, 29 травня 2012Суспільство
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У Будьонівському районі Донецька обвалився дах котельні.
|Причина обрушення встановлюється. Фото: http://novosti.dn.ua
За даними МНС, вчора, 28 травня, в 22:22 в Будьонівському районі у котельні сталося часткове руйнування покрівлі будівлі на площі приблизно 70 квадратних метрів.
Загиблих і постраждалих немає. У 5:20 ранку 29 травня була відновлена подача гарячої води споживачам.
Причина обрушення встановлюється.
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