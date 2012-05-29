У Донецьку завалився дах котельні (фото)

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Центрі пропаганди ГУ МНС Донецької області.

За даними МНС, вчора, 28 травня, в 22:22 в Будьонівському районі у котельні сталося часткове руйнування покрівлі будівлі на площі приблизно 70 квадратних метрів.

Загиблих і постраждалих немає. У 5:20 ранку 29 травня була відновлена подача гарячої води споживачам.

Причина обрушення встановлюється.