Укрзалізниця повернула потягу Київ-Львів його фірмовий номер 91/92

Потягу, який курсує між Львовом і Києвом через Шепетівку під номером 191/192 з 28 червня, повернено його фірмовий номер 91/92, повідомили УНІАН в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Потягу, який ходить зі Львова до Києва через Ковель, надано номер 141/142.

Вартість проїзду в потягу, який курсує через Шепетівку, становитиме у плацкартному вагоні — 73,48 грн, в купейному вагоні — 186,34 грн, у вагоні «люкс» - 607,21 грн. В разі проїзду у вівторок і середу вартість проїзду зменшується на 10%, у п'ятницю і неділю збільшується на 10%.