Переполох на Хрещатику був через порожню коробку з-під взуття
15:57, 01 червня 2012Суспільство
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У підозрілому целофановому пакеті, виявленому сьогодні після обіду на Хрещатику, неподалік столичної мерії, була порожня коробка з-під взуття.
|У виявленому на Хрещатику підозрілому пакеті була порожня коробка
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень біля фонтану на вулиці Хрещатик, 25, який знаходиться неподалік столичної мерії, було виявлено підозрілий пакетз невідомим вмістом.
На місце виявлення підозрілого предмету одразу виїхали вибухотехнічні та слідчо-оперативні служби.
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