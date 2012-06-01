Переполох на Хрещатику був через порожню коробку з-під взуття

15:57, 01 червня 2012
Суспільство
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 У підозрілому целофановому пакеті, виявленому сьогодні після обіду на Хрещатику, неподалік столичної мерії, була порожня коробка з-під взуття. 

КМДА
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень біля фонтану на вулиці Хрещатик, 25, який знаходиться неподалік столичної мерії, було виявлено підозрілий пакетз невідомим вмістом.

На місце виявлення підозрілого предмету одразу виїхали вибухотехнічні та слідчо-оперативні служби.

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