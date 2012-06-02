Брат зарізав брата через пульт, а потім сам повісився
15:20, 02 червня 2012Суспільство
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В одному із сіл Дунаєвецького району Хмельницької області внаслідок побутової суперечки старший брат убив молодшого, а потім покінчив життя самогубством.
|27-річний чоловік після вбивства узяв на подвір’ї мотузку і повісився
“Сперечалися до тих пір, поки невдоволений брат не схопив зі стільця ножа. Він наніс один удар, але той прийшовся прямо в серце. Крім того, лезо пошкодило ще й аорту, тож від значного крововиливу 21-річний чоловік помер на місці. Згодом після вчинення вбивства 27-річний чоловік узяв на подвір’ї мотузку і повісився”, - зауважила вона.
Наразі за цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України.
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