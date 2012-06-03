Сьогодні в Івано-Франківську вшанували пам'ять жертв комуністичного терору.

Як передає кореспондент УНІАН, представники обласної і міської влади, ветерани Української повстанської армії, політичних партій національно-патріотичного спрямування, громадськість міста зібралися у меморіальному комплексі «Дем'янів Лаз», щоб вшанувати жертв комуністичного терору, своїх земляків, яких розстріляло НКВС у Станіславській (Івано-Франківській – УНІАН) тюрмі на початку 1941 року.

Учасники заходу поклали вінки і квіти на могили невинно вбитих. Священики греко-католицької і православної церков відслужили поминальну панахиду.

На віче голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич наголосив, що «сьогодні ми вшановуємо наших попередників, які увійшли у кращі світи, і це стало доброю українською традицією. У цей день поминати українських героїв стало традицією після першої світової війни, після перших визвольних змагань. І тому нині молимось на могилах у пам’ять про них. У Дем’яновому Лазу вшановуємо тих, хто загинув від більшовицького режиму на Прикарпатті. Бо ми не завжди знаємо, де вони загинули і де їхні могили від 1939 і до 1991 року. Тут поховані і члени ОУН, і звичайні люди. Їх злочин був у тому, що всі вони хотіли бути собою: розмовляти українською мовою, виконувати українські традиції, ходити до української церкви. За це їх знищили».

Довідка УНІАН. Дем'янів Лаз – урочище біля Івано-Франківська, місце масових розстрілів в'язнів із тюрми НКВС. Розстріли проводили в кінці червня 1941 року перед відступом радянських військ. Під час розкопок в урочищі знайшли людські кістки 525 чоловік. Особи 22 з них вдалось встановити, робота в архівах СБУ дозволила визначити імена ще 400 страчених.

У 1970 році після передачі на Радіо «Свобода» місцевий ландшафт змінили важкою технікою (екскаватори, бульдозери), щоб завадити майбутнім спробам пошуків. Незважаючи на це, у 1989 році було проведено успішні розкопки, які організувало місцеве відділення «Меморіалу». В 1998 році неподалік від поховань відкрили меморіальний комплекс "Дем'янів лаз".