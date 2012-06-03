Фільм українського режисера отримав гран-прі кінофестивалю ім. Тарковського
19:26, 03 червня 2012Суспільство
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Фільм українського режисера Сергія Лозниці "В тумані" завоював гран-прі шостого міжнародного кінофестивалю імені Андрія Тарковського "Дзеркало".
Кадр із кінофільму Сергія Лозниці ”В тумані”.
Нагороду фестивалю - статуетку і 900 тисяч рублів - одержав на урочистій церемонії закриття виконавець головної ролі актор Володимир Свірський.
Фільм Лозниці раніше брав участь в основному конкурсі Канського фестивалю і одержав приз міжнародної федерації кінокритики FIPRESCI. "В тумані" - екранізація однойменної повісті Василя Бикова. Дія фільму відбувається в окупованій німцями Білорусії в 1942 році.
Приз фестивалю за найкращу режисуру одержав бразильський режисер Едуардо Нінуш за картину "Південний Захід".
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