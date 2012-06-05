НСЖУ роздала нагороди до Дня журналіста

На сайті НСЖУ оголошено результати журналістських конкурсів 2012 року, в яких премії присуджуються за високохудожні твори в різних жанрах журналістики і публіцистики, створені членами НСЖУ, надруковані в періодичних виданнях або передані по телебаченню і радіо.

Премія «Золоте перо»

Бац Валентина Володимирівна - заступник редактора з економічних питань Тернопільської обласної газети «Вільне життя»

Кущ Павло Вікторович – власний кореспондент газети «Урядовий кур’єр»

Стадниченко Володимир Якович – ветеран журналістики, за художньо-публіцистичний збірник, присвячений 290-ій річниці Г.Сковороди «Садівник щастя»

«Краща обласна газета»

«Вечірні Черкаси» ( м. Черкаси, Черкаська область)

«Краща районна (міськрайонна) газета

«Наше слово» ( м. Мена, Чернігівська область)

«Краща міська газета»

«Приазовський рабочий» (м. Маріуполь, Донецька область)

«Краща регіональна газета»

« Донбасс» ( м. Донецьк, Донецька область)

«Журналістське розслідування»

Шруб Костянтин – кореспондент газети «Днепр вечерний»

«Журналістська акція»

Газета «Південна зоря» - у зв’язку з 15-річчям заснованого газетою Всеукраїнського фестивалю журналістів «Азовське літо»)

Рівненська обласна організація НСЖУ – за акцію «Державний герб України – символ благодійності»

«Краща первинна журналістська організація»

Первинна організація НСЖУ при телекомпанії «Сфера-ТБ» (м. Рівне)

«Кращі газетні проекти»

Газета «Обрії Ізюмщини» (Харківська область) - за реалізацію соціальних проектів, спрямованих на популяризацію життя регіону, його жителів , історії рідного краю.