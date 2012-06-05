НСЖУ роздала нагороди до Дня журналіста
Національна спілка журналістів України напередодні професійного свята журналістів роздала нагороди.
На сайті НСЖУ оголошено результати журналістських конкурсів 2012 року, в яких премії присуджуються за високохудожні твори в різних жанрах журналістики і публіцистики, створені членами НСЖУ, надруковані в періодичних виданнях або передані по телебаченню і радіо.
Премія «Золоте перо»
Бац Валентина Володимирівна - заступник редактора з економічних питань Тернопільської обласної газети «Вільне життя»
Кущ Павло Вікторович – власний кореспондент газети «Урядовий кур’єр»
Стадниченко Володимир Якович – ветеран журналістики, за художньо-публіцистичний збірник, присвячений 290-ій річниці Г.Сковороди «Садівник щастя»
«Краща обласна газета»
«Вечірні Черкаси» ( м. Черкаси, Черкаська область)
«Краща районна (міськрайонна) газета
«Наше слово» ( м. Мена, Чернігівська область)
«Краща міська газета»
«Приазовський рабочий» (м. Маріуполь, Донецька область)
«Краща регіональна газета»
« Донбасс» ( м. Донецьк, Донецька область)
«Журналістське розслідування»
Шруб Костянтин – кореспондент газети «Днепр вечерний»
«Журналістська акція»
Газета «Південна зоря» - у зв’язку з 15-річчям заснованого газетою Всеукраїнського фестивалю журналістів «Азовське літо»)
Рівненська обласна організація НСЖУ – за акцію «Державний герб України – символ благодійності»
«Краща первинна журналістська організація»
Первинна організація НСЖУ при телекомпанії «Сфера-ТБ» (м. Рівне)
«Кращі газетні проекти»
Газета «Обрії Ізюмщини» (Харківська область) - за реалізацію соціальних проектів, спрямованих на популяризацію життя регіону, його жителів , історії рідного краю.