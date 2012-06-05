МЗС готує апеляцію на судовий вирок 19 українцям у Лівії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

За його словами, адвокати за підтримки українських дипломатів готують апеляцію на вирок суду Тріполі.

За словами О.Волошина, за лівійським законодавством, є 30 днів на подання апеляційної скарги, однак це буде зроблено швидше і скарга надійде до Вищого військового суду Лівії.

«Сподіваємось, що в результаті розгляду апеляції вже буде діяти не так звана революційна доцільність, а більш виважений підхід і аналіз того, що ці люди робили або не робили», - сказав О.Волошин.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня відбулося засідання військового суду Тріполі у справі 19 громадян України, двох громадян Росії і трьох громадян Білорусі, які з серпня 2011 року утримуються революційною бригадою „Аль-Каакаа”.

За результатами засідання суд підтвердив обвинувачення, висунуті лівійською прокуратурою, і визнав їх «винними в участі у ремонті військової техніки для режиму Каддафі, що використовувалася проти лівійського народу».

Відповідно до судового вердикту, один громадянин РФ засуджений до довічного ув’язнення, решта затриманих, зокрема, 19 українських громадян, один росіянин і троє громадян Республіки Білорусь засуджені до позбавлення волі строком на 10 років.