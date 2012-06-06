У Луцьку помолилися за живих і мертвих журналістів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату.

На богослужінні у Свято-Покровському кафедральному храмі були присутні головні редактори друкованих видань, телебачення і радіо, журналісти.

У проповіді владика наголосив на необхідності нести через слово, засоби масової інформації побільше добра. «Бо служити ближньому, створеному на образ і подобу Божу, це служити Богові», - зазначив він.

На завершення архієрей подарував кожному пляшечку з миром із мироточивої ікони святителя Луки Кримського з луцького храму Благовіщення Пресвятої Богородиці, натільний хрестик із Єрусалима, проскуру, а також збірку новел Брата Віктора «Тетрамерон», що вийшла нещодавно у єпархіальному видавництві «Ключі».