Євродепутат пропонує Україні запровадити трибунал

01:48, 06 червня 2012
Суспільство
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Голова делегації Європарламенту у Комітеті парламентського співробітніцтва ЄС - Україна Павел Коваль пропонує Україні запровадити державний трибунал для урядовців.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні круглого столу, повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна.

На думку П.Коваля, можливо, було б доцільно після виборів внести зміни до Конституції, щоб таким чином досягнути політічного порозуміння в Україні.

Серед іншого, євродепутат запропонував передбачити в новій Конституції введення державного трибуналу, який встановлюватиме причетність урядовців до тих чи інших кримінальних дій.

 

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