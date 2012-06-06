Євродепутат пропонує Україні запровадити трибунал

Про це він сказав, виступаючи на засіданні круглого столу, повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна.

На думку П.Коваля, можливо, було б доцільно після виборів внести зміни до Конституції, щоб таким чином досягнути політічного порозуміння в Україні.

Серед іншого, євродепутат запропонував передбачити в новій Конституції введення державного трибуналу, який встановлюватиме причетність урядовців до тих чи інших кримінальних дій.