Офіційний курс валют на 6 червня

04:00, 06 червня 2012
Суспільство
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Нацбанк оприлюднив офіційний курс гривні до світових валют.

Гривня долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.2500 (на 5 червня – 799.2500)

100 EUR – 993.3878 (на 5 червня – 984.8359)

10 RUR – 2.4074 (на 5 червня – 2.3690)

Усі курси валют на 6 червня

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