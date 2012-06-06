Офіційний курс валют на 6 червня

Нацбанк оприлюднив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.2500 (на 5 червня – 799.2500) 100 EUR – 993.3878 (на 5 червня – 984.8359) 10 RUR – 2.4074 (на 5 червня – 2.3690) Усі курси валют на 6 червня

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