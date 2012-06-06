Офіційний курс валют на 6 червня
04:00, 06 червня 2012Суспільство
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Нацбанк оприлюднив офіційний курс гривні до світових валют.
Долар відносно гривні - стабільний
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.2500 (на 5 червня – 799.2500)
100 EUR – 993.3878 (на 5 червня – 984.8359)
10 RUR – 2.4074 (на 5 червня – 2.3690)
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