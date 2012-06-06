Парламент погодився на економічний експеримент

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про проведення економічного експерименту щодо державної підтримки суднобудівної промисловості».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 260 із 268 карток народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до законопроекту, суднобудування визнається пріоритетною галуззю економіки України. Документом передбачається провести з 1 липня 2012 року до 1 січня 2018 року економічний експеримент, метою якого є створення підприємствам суднобудівної промисловості України умов, необхідних для збільшення обсягу виробництва продукції та надходжень до бюджету.

Відповідно до законопроекту, експеримент поширюється на підприємства суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010) та дослідно-конструкторські організації (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009:2010), що надають послуги підприємствам суднобудівної промисловості.

В законопроекті зазначається, що основними напрямами підтримки суднобудівної промисловості є надання державних гарантій за іноземними кредитами, що надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, а також зобов'язань перед іноземними замовниками за зовнішньоекономічними договорами (контрактами); здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків до рівня облікової ставки Національного банку України, діючої на дату сплати процентів за отриманими кредитами; надання пільг зі сплати податків і зборів та/або встановлення спеціальних режимів оподаткування у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Крім того, у порядку, встановленому митним законодавством, передбачається звільнення від податку на додану вартість та мита операцій із ввезення товарів, які використовуються для будівництва, ремонту, модернізації морських, річкових суден та інших плавучих засобів, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських, річкових суден та інших плавучих засобів, визначеним умовами контрактів.

Відповідно до законопроекту, суми пені, штрафних і фінансових санкцій, не сплачених до бюджетів і державних цільових фондів, нарахованих на податкову заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), які обліковуються у підприємств суднобудівної промисловості станом на 1 липня 2012 року, підлягають списанню у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

В прикінцевих положеннях зазначається, що цей закон, у разі ухвалення, набуває чинності з 1 липня 2012 року і діє до 1 січня 2018 року.