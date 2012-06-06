Держстат зафіксував у травні дефляцію

В Україні в травні 2012 року порівняно з квітнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року — на 0,5%, говориться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,7%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Згідно з повідомленням, основне зниження цін в травні проти квітня відбулося на молоко, сир і яйця — на 7,1% (у травні 2012 до травня 2011 — зростання 5,3%), зокрема молоко подешевшало — на 3,2% (зростання 2,8%), сир твердий і сир — на 1,3% (зростання 7,2%), а яйця — на 32,4% (зростання — 2,8%). Також зафіксовано зниження цін на овочі — на 1,8%(зниження ціна — на 59,3%) і цукор — на 1,5% (зниження цін — на 35,7%).

При цьому минулого місяця зафіксовано зростання цін на фрукти — на 3,7% (зниження цін — 9,1%), на алкогольні напої, тютюнові вироби — на 0,7% (зростання цін — 7,9%), а також фармацевтичну продукцію, медичні товари і устаткування — на 0,5% (зростання цін — 4,3%).

Як повідомляв УНІАН, у квітні МВФ покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в цьому році (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу — до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

За інформацією Держстату, в Україні в квітні цього року проти березня 2012 р. ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%.

Інфляція в січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, з початку 2012 р. – 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.