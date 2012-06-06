В Одесі обвалилася стіна заводу «Оріон»

Про це повідомили сьогодні УНІАН в Управлінні МНС в Одеській області.

Залізобетонні контракції впали на трамвайні колії, що проходять уздовж будівлі машинобудівного підприємства, яке ще в 2004 році припинило випуск продукції внаслідок силового захоплення групою рейдерів.

Нагадаємо, наприкінці травня на засіданні Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації розглядалося питання про підготовку до приватизації пакета акцій одеського машинобудівного виробничого об`єднання «Оріон».

Згідно зі звітом робочої групи, до складу якої увійшли народні депутати, які відвідали в квітні це підприємство, завод за потурання правоохоронних органів практично повністю знищено: «залишилися порожні, залишені приміщення без технологічного устаткування та інженерно-технічних комунікацій».

Члени робочої групи стверджують, що в 2004 році «почалося силове рейдерське захоплення підприємства. За попередньою оцінкою, державі завдано шкоди в розмірі більш як 50 млн. грн».

Депутати стверджують, що «підставні фірми рейдерів ведуть 129 судових справ», пов`язаних з МВО «Оріон». Це один із чинників, що роблять нереальною «відкриту і конкурентну приватизацію» заводу. Серед інших причин названі арешт його майна Державною виконавчою службою і зволікання з боку цього відомства у виконанні судового рішення про повернення в держвласність будівлі лікувально-оздоровчого комплексу «Оріон».

Члени робочої групи визнали доцільним, зокрема, доручити голові парламентської комісії Євгену Мармазову звернутися до Президента України Віктора Януковича з тим, щоб він ініціював розслідування «обставин злочинного знищення МВО «Оріон» і притягнення до відповідальності винних».

У 2009 році у Фонді держмайна заявляли, що вся господарська діяльність підприємства полягає в здачі в оренду приміщень. Було порушено чергову справу про банкрутство об`єднання. У квітні 2010 року ФДМУ оголосив, що припинив конкурс з приватизації держчастки (50% + 1 акція). Продаж контрольного пакета МВО «Оріон» було відкладено до завершення розгляду судових справ, пов`язаних із відчуженням активів акціонерного товариства.