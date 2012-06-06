Колесніков відкрив вертодром на Парковій

«Вертодромом зможуть користуватися всі аварійні служби, зокрема Міністерство надзвичайних ситуацій і Міністерство охорони здоров'я, а кияни і гості столиці - замовити чартерні рейси або купити квиток на вертоліт, який літатиме між аеропортом «Бориспіль» і власне майданчиком «Дніпро-1», - відзначив на церемонії відкриття Центру віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис Колесніков.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, сьогодні інвесторами здано в експлуатацію дві черги з п'яти цієї споруди.

Новий вертодром може стати в нагоді вже і під час Євро-2012 - у разі виникнення надзвичайних ситуацій Центр адміністративно-ділової авіації забезпечить надання екстреної допомоги.

Крім цього, вертодром може використовуватися і для прийому офіційних делегацій.

Довідка УНІАН. Вертодром Центру адміністративно-ділової авіації розрахований на прийом важких вертольотів вагою до 13 тонн, сертифікованих за категорією «А», зокрема, Мі-8, які експлуатуються Міністерством надзвичайних ситуацій.

Конструктивна частина вертодрому, а також кілька рівнів підпірних стін уздовж ділянки спроектовано так, щоб укріпити схили і не допустити сповзання грунту.

Будівництво Центру адміністративно-ділової авіації почалося в жовтні 2010 року. Замовник будівництва - ТОВ «Амадеус Ко», генеральний підрядник - спільне українсько-французьке підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Основа-Солсіф».

Під будівництво було відведено земельну ділянку площею 2,1839 га.