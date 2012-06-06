Акція «Донецьк - не Лас-Вегас» набирає обертів

Сьогодні в Донецьку на 4-му полігоні в Петровському районі за участю голови Донецької обласної державної адміністрації Андрія Шишацького показово знищено чергову партію вилучених міліцією ігрових автоматів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області

Стартом для початку ліквідації забороненого законом обладнання стало символічне натискання губернатором кнопки «Game over». За кілька хвилин 90 «одноруких бандитів», раніше вилучених співробітниками держслужби боротьби з економічною злочинністю, опинилися під гусеницями потужного трактора і швидко перетворилися на купу металобрухту.

Перед початком цього заходу А.Шишацький і глава ГУ МВС Донецької області Віктор Дубовик запевнили, що акція «Донецьк - не Лас-Вегас», оголошена в грудні минулого року, не тільки не закінчилася, а й набирає обертів.

За словами В.Дубовика, за 5 місяців цього року правоохоронцями області виявлено близько 200 фактів правопорушень у сфері грального бізнесу, за результатами перевірок порушено 96 кримінальних справ, 33 справи вже направлені до суду. Всього ж в регіоні вилучено більше 2 тис одиниць грального обладнання.