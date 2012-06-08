Правозахисниця у зверненні до Януковича і Пшонки називає тих, хто сфабрикував її справу

У переданому агентству УНІАН відкритому зверненні Р.Білоцерківська детально описує суть кримінальної справи, порушеної проти неї за її правозахисні дії під час проведення мітингу 18 вересня 2007 року проти незаконної забудови прибудинкової території у Сєверодонецьку Луганської області.

Згідно із викладеним, коли Р.Білоцерківська перешкоджала незаконній забудові, на неї напала людина з газовим балончиком, в результаті чого правозахисницю забрала бригада швидкої медичної допомоги. Через шість місяців, 27 лютого 2008 року, було порушено кримінальну справу проти Р.Білоцерківської за статтею «хуліганство» через начебто отримані нападником «подряпини» на руках під час нападу на неї.

«За п'ять років мене викликали 16 разів до слідчого відділу, 50 засідань провів Сєверодонецький міський суд, його 9 суддів розглядали цю справу та 7 із них заявили самовідвід, 5 засідань провів Рубіжанський міський суд. Під час судових засідань у Рубіжанському міському суді я кожного разу звертала увагу судді на те, що він не має права розглядати цю справу, не підсудну суду у Рубіжному, і що будь-яке рішення, прийняте ним, буде скасовано», - йдеться у зверненні.

Р.Білоцерківська заявляє, що до фальсифікації справи проти неї причетні «35 осіб від органів державної влади». Серед них на той час в.о. заступника прокурора Сєверодонецька, який виніс постанову про порушення кримінальної справи, слідча Сєверодонецького міськвідділу УМВС України в Луганській області, начальник Сєверодонецького міськвідділу УМВС, судді Сєверодонецького міського суду та Апеляційного суду Луганської області та інші особи.

«Усі подальші протиправні дії будь-кого з вищезазначеного добре організованого угрупування або інших осіб органів державної влади буду вважати злочином, що коїться проти мене особисто генпрокурором Пшонкою А.В. та Президентом України Януковичем В.Ф.»,- заявляє Р.Білоцерківська.

Правозахисниця наголошує, що про її невинуватість свідчать «фото, вісім свідків, шість томів “кримінальної” справи, де кожен аркуш у законному порядку доводить виключно винуватість 35 посадових і службових осіб, що фальшували кримінальну справу проти мене п'ять останніх років».

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Як повідомляв УНІАН, Р.Білоцерківська є лідером сєверодонецької правозахисної організації «Правовій простір». Кримінальна справа щодо неї була порушена п'ять років тому за ст. 296, ч 1 КК (хуліганство) за те, що вона у Сєверодонецьку допомагала жителям будинку № 51 на Гвардійському проспекті у боротьбі проти будівництва торговельного центру у безпосередній близькості від житлової будівлі. Р.Білоцерківська спробувала заблокувати роботу будівельного крана, піднявшись на нього, але в результаті одержала хімічні опіки обличчя від застосування забудовником газового балончика й опинилася на лаві підсудних.

У Сєверодонецькому суді 7 суддів відмовилися від розгляду справи Р.Білоцерківської. Справу забрали в Рубіжне. Водночас правозахисниця відзначає, що відсутня ухвала апеляційного суду про зміну підсудності і передачу справи до міського суду Рубіжного, а без цієї ухвали Рубіжанський суд не правочинний розглядати цю справу. Тому Р.Білоцерківська не вважає за потрібне бути на його засіданнях.

22 травня Рубіжанський міський суд змінив запобіжний захід правозахисниці з підписки про невиїзд на взяття під варту. Суд також оголосив Р.Білоцерківську у розшук.

28 травня і 5 червня засідання Рубіжанського міського суду за клопотанням прокуратури Луганської області щодо зміни запобіжного заходу щодо Р.Білоцерківської не відбулися.

За інформацією голови Всеукраїнського трудового руху «Солідарність» Костянтина Ільченка, Р.Білоцерківську не взято під арешт, вона перебуває у Сєверодонецьку під охороною громадських організацій.