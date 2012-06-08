Велика закупівля на НСК "Олімпійський" викликала підозри

Запит стосується збільшення вартості закупівлі НСК «Олімпійський» електронної системи інформування гостей Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, у своєму запиті він звернув увагу на те, що, за інформацією ЗМІ, за два останні тижні вартість електронної системи інформування гостей Євро-2012 для НСК «Олімпійський» зросла майже на 2,5 мільйони гривень. Так, ЗМІ зазначають, що, за повідомленням «Вісника державних закупівель», НСК «Олімпійський» вирішив заплатити за створення електронної системи інформування гостей Євро-2012 більше 4,5 мільйонів гривень. Водночас, лише два тижні тому в оголошеннях про закупівлі було інше повідомлення, де ціна системи становила лише 1 мільйон 947 тисяч гривень. При цьому участь у закупівлі в одного учасника брала та ж сама компанія - ТОВ «Центр глобальних повідомлень Україна».

Віце-спікер попросив генерального прокурора розглянути наведені факти та здійснити перевірку законності процедур закупівлі електронної системи інформування для НСК «Олімпійський» та обґрунтованості збільшення вартості відповідних робіт і вжити належних заходів прокурорського реагування.