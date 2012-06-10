У Севастополі дотанцювалися до рекорду
00:54, 10 червня 2012Суспільство
729 0
У Севастополі встановлено рекорд з наймасовішого виконання вальсу.
Вальс охопив весь Севастополь
Як передає кореспондент УНІАН, у виконанні «Севастопольського вальсу» взяли участь 1384 людини (692 пари), тоді як минулого року у подібному проекті на площі Свободи перед будівлею Українського культурно-інформаційного центру у вальсі кружляли 374 людини (187 пар).
Про встановлення рекорду повідомив офіційний представник Книги рекордів України Сергій Коновалов, який зареєстрував досягнення і видав організаторам проекту відповідний диплом.
Окрім професійних колективів, у виконанні вальсу також взяли участь представники місцевих органів влади, українські військові моряки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter