У Севастополі дотанцювалися до рекорду

Як передає кореспондент УНІАН, у виконанні «Севастопольського вальсу» взяли участь 1384 людини (692 пари), тоді як минулого року у подібному проекті на площі Свободи перед будівлею Українського культурно-інформаційного центру у вальсі кружляли 374 людини (187 пар).

Про встановлення рекорду повідомив офіційний представник Книги рекордів України Сергій Коновалов, який зареєстрував досягнення і видав організаторам проекту відповідний диплом.

Окрім професійних колективів, у виконанні вальсу також взяли участь представники місцевих органів влади, українські військові моряки.