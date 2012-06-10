Голлівудський режисер зніме бойовик про Ісаака Ньютона

Як передає Variety, в стрічці йтиметься про той період життя І.Ньютона, коли він був керуючим британського Монетного двору. Вчений зайняв цю посаду в 1699 році. На той час йому було 56 років.

Р.Коен планує сам написати сценарій нового фільму. Крім того, він візьме участь у створенні комікса, сюжет якого перетинатиметься з кінострічкою. Також відомо, що над проектом працюватиме Джин Кірквуд - кінематографіст, який продюсував найперший фільм серії "Роккі". (Ця стрічка, що вийшла 1976 року, висувалася на десять "Оскарів" і здобула три з них.)

Р.Коен відомий як режисер фільмів "Дракон: Історія Брюса Лі", "Серце дракона", "Черепи", "Форсаж", "Три ікси" та «Мумія: Гробниця Імператора Драконів". Він також продюсував стрічки "Віз", "Іствікські відьми" та «Людина, яка біжить».