Погода втрутилася у авіарозклад: «Бориспіль» переносить рейси

Зараз в небі знаходяться літаки з Анталії, Варшави і Нью-Йорка, які можливо прийме аеропорт Дніпропетровська, повідомляє Авіація України.

В аеропорту Бориспіль відзначають, що погані погодні умови паралізують безпечну посадку літаків, таким чином деякі рейси перенесуть в інші аеропорти.

"Форс-мажорні умови роботи сьогодні", - зазначає неофіційно співробітник аеропорту. Рейси з нового терміналу сьогодні можуть переводити на Дніпропетровськ, Донецьк - там, де хороші метеоумови".