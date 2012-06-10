Погода втрутилася у авіарозклад: «Бориспіль» переносить рейси
17:41, 10 червня 2012Суспільство
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Аеропорт Бориспіль переносить рейси до Дніпропетровська через складні погодні умови.
|Погода втрутилася в роботу аеропорту
В аеропорту Бориспіль відзначають, що погані погодні умови паралізують безпечну посадку літаків, таким чином деякі рейси перенесуть в інші аеропорти.
"Форс-мажорні умови роботи сьогодні", - зазначає неофіційно співробітник аеропорту. Рейси з нового терміналу сьогодні можуть переводити на Дніпропетровськ, Донецьк - там, де хороші метеоумови".
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