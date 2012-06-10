Погода втрутилася у авіарозклад: «Бориспіль» переносить рейси

17:41, 10 червня 2012
Суспільство
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Аеропорт Бориспіль переносить рейси до Дніпропетровська через складні погодні умови.

Зараз в небі знаходяться літаки з Анталії, Варшави і Нью-Йорка, які можливо прийме аеропорт Дніпропетровська, повідомляє Авіація України.

В аеропорту Бориспіль відзначають, що погані погодні умови паралізують безпечну посадку літаків, таким чином деякі рейси перенесуть в інші аеропорти.

"Форс-мажорні умови роботи сьогодні", - зазначає неофіційно співробітник аеропорту. Рейси з нового терміналу сьогодні можуть переводити на Дніпропетровськ, Донецьк - там, де хороші метеоумови".

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