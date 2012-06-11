Бойко переконує, що Україна працює над диверсифікацією поставок газу

Україна веде постійну роботу над диверсифікацією поставок газу.

Про це міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Він повідомив, що домовленість про купівлю природного газу на спотовому ринку з RWE AG, другою за величиною енергокомпанією Німеччини, може забезпечити поставки в Україну близько 5 млрд кубометрів палива.

Ю.Бойко додав, що Україна також обговорює можливість купівлі скрапленого природного газу із США й Катару.

Ще одним варіантом є імпорт газу з Туркменістану, який може забезпечити близько 5 млрд кубометрів на рік як плату за проекти в галузі інфраструктури. Проте така домовленість вимагає дозволу Росії на використання її трубопроводів, зазначив міністр.

Крім того, Ю.Бойко зазначив, що головним пріоритетом України на шляху підвищення енергетичної незалежності є збільшення власного видобутку газу, в тому числі й за рахунок залучення міжнародних інвесторів.

"Пріоритет номер один - збільшення власного видобутку", - сказав він.

Наголошується, що Royal Dutch Shell Plc і Chevron Corp. вже виграли права на видобуток вуглеводнів в Україні. Крім того, держава пропонує ліцензії на Скіфську й Фороську площі на шельфі Чорного моря, що дозволить Україні знизити свою залежність від імпорту з Росії та залучити міжнародну допомогу.